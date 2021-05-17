«Тут морковка?»: Пугачева в столовой полакомилась булочками по рецепту сына Гарри

Примадонна осталась в восторге от угощения. Она с удовольствием съела пирожок, похвалив сынишку за кулинарный талант.

Максим Галкин побаловал поклонников свежим видеороликом, на котором запечатлел, какой утренний сюрприз их сын Гарри приготовил для Аллы Пугачевой. Мальчик пропустил уроки в школе, он немного простудился. И пока его сестренка Лиза была на занятиях, решил побаловать звездную маму выпечкой собственного приготовления.

Гарри привел Аллу Борисовну на кухню, где ее ждали свежие булочки с корицей, морковью и яблоками. Примадонна не удержалась и съела пирожок, с восторгов подметив, что ей очень понравилась выпечка. Она похвалила сына за кулинарный талант.

«Что закрыть глаза?» — спросила у сына Пугачева, когда тот вел ее в столовую. «Да, закрой!» — попросил Гарри. «Так, Гарри подготовил маме сюрприз!» — отметил Максим. «Только не подглядывай!! Подойди поближе. И это тебе! Вот по моему рецепту», — похвастался Гарри, показывая маме выпечку собственного приготовления. «Тут морковка?» — поинтересовалась Алла. «Да, тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон и еще сахар, ванильный сахар. Еще что-то там добавляли», — уточнил сын певицы. «Сынок, какой ты у меня умница, дай я тебя поцелую», — похвалила Гарри мама. «Ммм… Это гениально», — восхитилась Пугачева, попробовав пирожки.

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