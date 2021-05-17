В кипенно-белом: 72-летняя Пугачева в узких брюках капри и хлопковой сорочке предстала в деревне Грязь

Максим Галкина в личном микроблоге поделился свежим видеороликом, который он записал утром. В кадре предстали примадонна отечественной эстрады с семилетним сыном Гарри, который, к слову, не пошел в школу. По словам шоумена, мальчик немного простыл, поэтому его оставили дома. А Лиза отправилась на учебу.

При этом Максим Галкин показал, в чем Алла Пугачева ходит по дому. В свои 72 года певица может похвастаться стройностью. Артистка отдала предпочтение кипенно-белому ансамблю, примерив узкие брюки капри и свободную хлопковую сорочку с удлиненной спинкой. Изюминкой образа стали белоснежные балетки и носочки. При этом Примадонна позировала без макияжа и с небрежной прической, фирменные кудри артистка делать не стала. Алла Борисовна умело скорректировала фигуру облегающими брюками, сделав акцент на тонких щиколотках.

«Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз!» — отметил Максим.

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