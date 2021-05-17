«Заслуженная дачница»: Макеева похвасталась неожиданной наградой

Анастасия Макеева готовится к свадьбе со своим возлюбленным Романом Мальковым. Пара оттачивает свадебный танец и достраивает свой домик на даче. То, что актриса заядлая дачница, известно давно. Теперь ее увлечение еще и признали на высоком уровне. В своем инстаграме она поделилась новостью.

«Ну как же приятно, сам факт, что мои труды заметны и оценены. Сколько эмоций, и теперь я «самая модная дачница» премии «Теплица», и мой блог про дачу стал настолько популярен. Так что теперь я заслуженная дачница», — сказала Макеева.

Напомним, недавно актриса принимала участие в пятом сезоне шоу «Точь-в-точь», где заняла второе место. Всего два балла она уступила победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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