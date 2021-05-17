«У меня тут огород»: Анастасия Макеева показала, как выращивает на подоконнике помидоры, перец и розмарин

Актриса Анастасия Макеева, имя которой в последние дни не сходит с новостных лент, поделилась своим милым увлечением. Оказывается, когда появляется свободная минутка, девушка занимается огородом. Свою маленькую теплицу она соорудила прямо на подоконнике московской квартиры и теперь собирает урожай.

На окне прекрасно растут перец, помидоры, розмарин. А чтобы растениям было комфортно и они плодоносили, Анастасия приобрела специальную лампу.

«У меня тут перец, карликовые помидоры. Нереально сладкие. Еще несколько отростков посадила», — показала Анастасия свой маленький участок Teleprogramm.pro.

Любовь к саду и огороду у девушки проснулась недавно. Дачу Анастасия купила много лет назад, но не смогла понять прелести загородной жизни. В итоге участок забросила и целых восемь лет там не появлялась, а недавно решила обустроить свои шесть соток.

Пока на даче ведутся работы, актриса с удовольствием занимается растениеводством.

Кстати, именно благодаря даче Анастасия познакомилась со своим возлюбленным. Роман Мальков должен был заниматься на участке строительными работами, но судьба распорядилась иначе.

Увидев хозяйку мужчина потерял голову, стал ухаживать за Анастасией и в марте сделал ей предложение. Девушка приняла его и теперь с радостью делится своим женским счастьем. Омрачает его только один факт — в Словении у Романа остались жена и дети.

Новости о предстоящей свадьбе стали настоящем шоком для жены Романа, она даже не предполагала, что муж отправился в Москву на поиски своего счастья.

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