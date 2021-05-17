«Шея, к сожалению, моя»: Ольга Картункова стала неузнаваемой, применив фильтры

Звезда шоу «Однажды в России» хочет понять, на кого она стала похожей.

Популярная актриса и звезда КВН Ольга Картункова изучает возможности Instagram. Артистка поделилась редким фото, которое пропустила через специальные фильтры. Ольга удивлена собственному преображению. Она себя и узнает, и нет. Сомнениями на этот счет Картункова поделилась с подписчиками. Звезда в растерянности: она не понимает, на кого стала похожей.

«Мои хорошие, смотрите, — обратилась Ольга Картункова к поклонникам. — Волосы свои, челка своя, брови свои, платье свое, цепочка своя, окно не мое. Занавески, слава богу, не мои, поверьте, я их видела. Шея, к сожалению, моя… Но фильтр показал, на кого-то похож. А на кого? Вот, блин, на кого? Ох уж эти фильтры».

Подписчики с удовольствием включились в предложенную игру. Кому-то показалось, что Ольга Картункова на селфи похожа на Аллу Пугачеву, а кому-то — на Анастасию Волочкову.

Первых звезда поблагодарила за комплимент. А по поводу Волочковой заметила, что она круче балерины.

«Да, шпагат-то я не показала. Он у меня одновременно и продольный, и поперечный. Не в обиду нашей балерине, я круче», — высказалась Картункова в комментариях.

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