«Кто тебя так?»: Ольга Картункова позволила «обезобразить» лицо ради новой роли

Популярная актриса и участница известной команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова сейчас снимается в сериалах на ТНТ и в комедийном шоу «Однажды в России». Звезда обожает примерять на себя разные образы. На этот раз, судя по всему, Ольге Картунковой доверили роль жертвы насилия.

В Instagram Ольга Картункова поделилась фото, на котором предстала в ужасающем виде. Лицо красотки изуродовано гематомами, на носу огромный пластырь, а шею поддерживает корсет. Звезда сразу же предупредила, что все это, кроме корсета, реквизит.

«Парик не мой. Халат не мой. Бусы не мои. Лейкопластырь не мой. Корсет шейный мой. Но скоро все пройдет. Не болейте, родненькие. Берегите себя. И помните, она одна. Вас любят и ждут дома», — подписала фото Ольга Картункова.

Она добавила также, что кровоподтеки и гематомы на лице — это грим. А корсет она носит для восстановления скелета. Ольга отметила в публикации свою маму, предупредив женщину, что переживать и срочно вылетать в Москву не нужно.

Подписчики актрисы признались, что все равно успели испугаться за нее.

«Уффф, Олечка, напугали. Здоровья вам, самая талантливая», «Е-мое, а кто тебя так? Дай знать!», «Представляете, я вас не сразу узнала. Сценическому образу желаю не болеть!» — высказываются поклонники Ольги Картунковой.

Смотрите также