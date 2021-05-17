Как советовала Хромченко: младшая дочь Брежневой прогулялась в модном кроп-топе и джоггерах

Вера Брежнева отправилась в семейное путешествие по Италии, в поездке ее сопровождают мама Тамара Галушка и младшая дочь Сара Киперман.

По улочкам излюбленного городка Брежневой в Италии Форте-дей-Марми, где певица бывает практически каждый год, Сара прошлась в модном черном кроп-топе и мятных джоггерах.

О том, что короткие топы сейчас в трендах ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она рекомендовала их носить на улицу только тем девушкам и женщинам, которые уверены в своей спортивной форме и стройности. Если фигура слегка полновата, отказываться от них все же не стоит. Актуальную вещицу можно примерить в качестве жилета поверх футболки или рубахи.

Несмотря на внешнюю взрослость, наследница Веры все еще совсем ребенок. Увидев в одном из дворов качели, девочка не удержалась от соблазна развлечься на них, вызвав смех у матери.

«Такое ощущение, что ты в памперсе!» — улыбнулась родительница.

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