«Познакомим с нашим красавчиком»: Анна Левченко из «Дома-2» окрестила маленького сына

Бывшие участники «Дома-2», сыгравшие свадьбу на проекте, Анна Левченко и Валера Блюменкранц окрестили своего сына Давида. Таинство крещения состоялось в Свято-Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре Санкт-Петербурга, который был основан в 1900-м году святым Иоанном Кронштадтским.

«Сегодня мы окрестили Давида, — сообщила в Instagram молодая мама Анна Левченко. – Сыночек, желаю тебе крепкого здоровья, а мы с папой все остальное для тебя сделаем».

Пост Анна сопроводила снимком, на котором молодые родители запечатлены с сыном на руках у храма, в котором крестили малыша.

Левченко сообщила и еще одну радостную новость для поклонников их семейства. В ближайшее время пара покажет фанатам лицо маленького Давида.

«В течение этой недели мы вас познакомим с нашим красавчиком», — пообещала молодая мама.

Напомним, наследник Анны и Валеры появился на свет второго апреля. Блюменкранц присутствовал на родах жены. Маленький Давид сплотил своих родителей, которые были близки к расставанию. Сейчас Аня и Валера перестали выяснять отношения.

Давид стал первым ребенком для Левченко и вторым для Блюменкранца. У Валеры есть дочка Бетти, которую ему родила первая супруга Тата.

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