«Выбрал нас с папой»: Левченко и Блюменкранц нарядили новорожденного сына в боди цвета молока и голубые пинетки

Бывшие участники проекта «Дом-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц поделились прекрасной новостью в Instagram — первого апреля у супругов родился сын Давид. Несмотря на постоянные скандалы с беременной Аней и заявления развестись, Валера примчался в роддом, постоянно находился рядом с женой и первым взял на руки новорожденного сына.

«Блюменкранц Давид Валериевич, — подписала совместный с сыном и мужем снимок Аня Левченко в Instagram. — Мы вместе с тобой сделали сегодня большую работу. Спасибо, что выбрал нас с папой. Валера, спасибо за поддержку на родах».

Сын Левченко и Блюменкранц — настоящий богатырь. Рост малыша при рождении составил 55 сантиметров, а вес 4 килограмма 110 граммов.

Под постом Анны Блюменкранц о рождении сына отметились практически все участники «Дома-2», которые были на проекте вместе с парой. Новоиспеченных родителей поздравили Ирина Пинчук, Марина Африкантова, Саша Черно, Роман Капаклы, Ира Пингвинова, Настя Голд, Настя Стецевят, Никита Уманский и другие.

Валера Блюменкранц, ставший отцом во второй раз, тает от любви к наследнику. Кстати, родители решили не пеленать сына. Новорожденный Давид облачен в боди и пинетки.

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