«Тебе все прощается за недалекость»: Май Абрикосов раскритиковал Ольгу Бузову за безграмотность

Роман Тертишный, который известен широкой публике под именем Май Абрикосов, некоторое время назад в своих постах в Instagram начал критиковать поступки бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Этими публикациями Тертишный, очевидно, поднимает себе рейтинги.

На этот раз он обратил внимание на то, что теледива поздравила в сторис Instаgram мусульман с праздником Ураза-байрам, пожелав, чтобы «Всевышний принял их молитвы».

«Привыкла ты, Бузова, что тебе все прощается за «недалекость». Оля, Оля… Тебе скоро 40 лет, а не знаешь, что мусульмане молятся Аллаху. Хоть на изнанку вывернись, таких как ты, мусульмане считают неверными, а христиане — заблудшими. Бузова, ты не там и не там», — высказался Роман Тертишный.

Кроме этого, он обвинил Ольгу Бузову, поздравлявшую христиан с Пасхой в неискренности, предположив, что куличи и яйца на ее фото могли быть реквизитом.

«Ты ради лайков легко стала богоотступницей. И это уже не глупость, это пустота в твоей душе», — заклеймил теледиву бывший участник «Дома-2».

Смотрите также: