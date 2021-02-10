«Повторяется со своими историями»: Май Абрикосов нелестно отозвался об Ольге Бузовой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, доставшимся ему на проекте, в последнее время активно занимается тем, что на своей страничке в Instagram дает оценку ярким событиям, которые происходят в жизни топовых персонажей. Судя по частоте упоминаний, судьба Ольги Бузовой особенно увлекает Мая. Он комментирует почти все, что случается с теледивой. Более того, Тертишный пытается анализировать биографию звезды и делать некие выводы о цикличности событий в жизни Ольги.

Сейчас поющая телеведущая эмоционально переживает разрыв с Давидом Манукяном. Маю же кажется, что этот сценарий списан с другого.

«Оля повторяется со своими историями, разводами, расставаниями со слезами, похищениями, нападениями, и в целом выглядит как бородатый анекдот», — высказался Абрикосов в Instagram.

Экс-участник также дал понять, что следит за высказываниями Ольги, и считает ее довольно противоречивым персонажем.

«Ее поступки расходятся с ее словами. То ребенка грозится усыновить, не будучи замужем, то 17 месяцев отношений с Давой празднует, а то мать его опущенной называет», — заключил Роман Тертишный.

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