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Дама в шляпе: Шпица в черном бикини похвасталась стройной фигурой

Актриса отдыхает на Сейшелах.

Дама в шляпе: Шпица в черном бикини похвасталась стройной фигурой
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Пока многие российские звезды отдыхают в Дубае и на Мальдивах, актриса Катерина Шпица решила улететь подальше от всей суеты. Вместе с мамой она отправилась на Сейшелы. Моментами отдыха 35-летняя звезда кинофильмов делится в своем Instagram, при этом радует поклонников снимками в бикини. На этот раз Катерина поделилась фото, на котором позировала в соломенной шляпе и черном бикини.

«Какая красивая! Вау! Как тростинка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшей зимой Шпица принимала участие в проекте «Танцы со звездами», а сразу по его завершению вышла замуж за своего возлюбленного. Избранником стал Руслан Панов – директор сети фитнес-клубов.

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