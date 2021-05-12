«Не одеваться и не краситься»: Катерина Шпица в мандариновом бикини похвасталась загаром

Недавно Катерина Шпица улетела на Сейшельские острова. По признанию актрисы, это первый ее визит на курорт. В своем Instagram она делится моментами отдыха и личными фото. На одном из них девушка позировала в бикини мандаринового цвета, который подчеркнул ее загар.

«Вот сижу и думаю, как же здорово не одеваться и не краситься! Взяла себе семь купальников для разнообразия и всякие солнечные очки, солнцезащиту вместо тональника, и красота», — сказала Шпица.

Напомним, недавно актриса блистала на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Внимание гостей и фотографов актриса привлекла тем, что появилась в платье без нижнего белья. Внезапный порыв ветра оголил все ее прелести прямо во врем фотосессии.

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