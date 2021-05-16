«Ну, все! Запел!»: Лазарев запечатлел сына в звукозаписывающей студии

Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. У него родился сын Никита. Кто стал его мамой – неизвестно, эту информацию артист держит в секрете. Да и сам факт того, что у него есть сын, стал известен только в 2016 году. К слову, позже у певца родилась дочь Аня, появление на свет которой он также скрывал долгое время.

В этом году Никите исполнится уже семь лет и, кажется, он пойдет по стопам звездного папы. В своем Instagram Лазарев поделился снимком мальчика, которого запечатлел в звукозаписывающей студии.

«Ну, все! Запел!» — подписал фото Лазарев.

Фанаты с радостью приняли эту новость.

«Ура! Ждем хит! Какой милый! Ждем дуэт с папой», — писали пользователи Сети.

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