«Что здесь было не так?»: Сергей Лазарев отчитал эксперта сотни, не вставшего во время выступления его фаворитки

Музыкант не сдержал эмоций во время финала третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия».

В воскресенье, 25 апреля, состоялся финал третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», в который вошли семнадцать участников.

Эмоции во время финала зашкаливали не только у конкурсантов, но и у лидера сотни Сергея Лазарева. Огромное впечатление на него произвело заключительный номер финала в исполнении блистательной вокалистки Сюзанны Мелконян. Лазарев был восхищен выступлением и разочарован тем, что одна из экспертов сотни, певица Саша Градива не поднялась, чем вызвала возмущение лидера сотни.

«Вырвала – да! Вырвала победу. Вопросов нет! – эмоционально прокричал Сергей Лазарев. — Саша Градива, она последний участник! Здесь не было ни единой фальшивой ноты. Что здесь было не так? Простите мне мои нервы. Я не понимаю!»

«Это мое личное мнение, — слегка обескуражено ответила Градива. — Громко – не значит хорошо!»

«Громко? Да она пела, Саша!» — возмутился Лазарев.

В спор вмешался ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» Николай Басков. Он напомнил, что итог Сюзанны Мелконян – 99 баллов, и это прекрасный результат, который ни на что уже глобально не повлияет.

«Это — сто, просто знай, что это сто, — обратился к Сюзане Мелконян Сергей Лазарев. — Это было самое уверенное выступление финала!»

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