«Верочка, какая ты талантливая»: дочь покойной Юлии Началовой стильно исполнила джаз на юбилейном концерте

Вера Алдонина покорила публику, собравшуюся на празднике в честь дня рождения школы, где она учится.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина уверенно покоряет публику своим вокальным и артистическим дарованием. Талантами и красотой 14-летняя девочка явно пошла в свою звездную маму.

В фанатском паблике Веры Алдониной появилось видео, на котором запечатлено выступление подростка на 25-летие школы, где учится наследница покойной певицы.

В кадре Вера исполняет джазовую композицию на английском языке, и это у нее получается очень талантливо и красиво.

Судя по всему, на концерте Вера Алдонина выступала не только сольно, но и в коллективе. В паблике есть фото, запечатлевшее фрагмент выступления Веры в компании других учениц школы.

«Верочка, какая ты талантливая! Успехов тебе во всем!», «Умничка! Очень талантливая девочка!», «Такая взросленькая, эмоциональная, настоящая актриса», «Сама элегантность», «Очаровательна», — делают комплименты Вере поклонники в Сети.

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Напомним, после смерти мамы Вера живет с бабушкой и дедушкой – родителями Юлии Началовой, и часто бывает в гостях в семье своего папы, футболиста Евгения Алдонина. Так, Вера на майских праздниках много времени провела с отцом, его женой Ольгой и с удовольствием играла с младшим братом и сестрой.

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