«Это бассейн с подныром»: Арсений и Лиана Шульгины устроили банный день

В последних Stories личного микроблога молодого бизнесмена Арсения Шульгина появились свежие видеозаписи знаменитости из банного комплекса.

Младший сын певицы Валерии решил посетить с женой Лианой настоящую русскую баню. Ранее 22-летний предприниматель уже устраивал разгрузочный день с вениками и блинами после парилки. Однако вместо шумной компании друзей в этот раз Арсений предпочел уединиться с возлюбленной.

«С кайфом начинаем наше воскресенье. Сейчас вам покажу наш сруб. Вот такой у нас домик. Сейчас мы будем завтракать. И самый кайф — это бассейн с подныром», — заявил Арсений.

Просторный дом с красными кожаными диванами, большой бассейн с голубой водой и блины с икрой — все это окружало семейную пару в солнечный выходной день. К слову, дочери Лианы и Арсения на кадрах не было видно. Ранее невестка объяснила, что ей важно иногда быть только наедине с мужем, без детей. Именно поэтому у маленькой Селин есть няня, которая позволяет родителям малышки отдыхать за границей или за городом.

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