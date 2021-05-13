«Придется»: невестка Валерии рассказала о планах на второго ребенка

Девушка замужем за младшим сыном певицы и у них уже есть первенец.

53-летняя певица Валерия в начале 2021 года впервые стала бабушкой. У младшего сына звезды, Арсений Шульгина, появился первенец, дочка Селин, которую ему подарила молодая жена.

Звездной внучке уже идет пятый месяц. Души в малышке не чают ни родители, ни знаменитые бабушка с дедушкой. Тем временем, невестка Валерии не исключает, что они с мужем «пойдут» за вторым ребенком.

Но не так скоро, как кто-то может подумать. У девушки спросили в микроблоге подписчики, если вдруг у нее случится беременность в первый год жизни дочки, будет ли она рожать.

«Придется», — ответила Лиана Шульгина. И пояснила: «Я против абортов. Но я за планирование беременности. В ближайшие несколько лет мы не планируем. Большой стресс для организма, ему нужно восстановиться. И хочется всю любовь и внимание дать Селинке».

Арсению и Лиане Шульгиным по 22 года. они познакомились в 2019 году, свадьбу сыграли в августе 2020-го, когда девушка была на пятом месяце беременности.

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