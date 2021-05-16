«Куколка, фигурка – супер»: Королева в черном бикини показала роскошные формы

Наташа Королева и Сергей Глушко более известный как Тарзан, в эти дни отдыхают в Майами. Там живет мама артистки – Людмила Порывай. Навестив родных, пара не упустила возможности насладиться отдыхом. Они запечатлелись на яхте. Артистка позировала в черном бикини, блеснув аппетитными формами. Видеоролик появился в фан-аккаунте артистки.

«Куколка, фигура – супер! Приятно смотреть на Вас! Огонь! Какая классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Королева и Тарзан отдыхали на Мальдивах, а осенью прошло года побывали на Занзибаре. Там проходили съемки шоу «Племя». Звездной семье удалось соединить приятно с полезным и снять клип на свою песню «Гори, гори». Он вышел в начале этого года.

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