Наташа Королева пришла на вечеринку у бассейна в футболке и мини-шортах в вертикальную полоску

Певица отдыхает в Майами, откуда изредка делится новостями из жизни с поклонниками.

47-летняя певица Наташа Королева уже две недели наслаждается отдыхом в Майами. Там у звезды проживает мама Людмила Порывай, и знаменитая дочка навестила любимую родительницу. Вместе с исполнительницей в путешествии находятся ее муж Сергей Глушко и сын Архип.

Каждый день у певицы проходит весело и беззаботно. И прошедшая пятницу особенно удалась. Королева встретилась с давней подругой на вечеринке у бассейна, которые очень популярны в Майами, и как следует повеселилась.

У себя в микроблоге Королева показала небольшой эпизод с тусовки. Певица в шляпе-федоре, белой футболке и мини-шортах в вертикальную полоску с большим подносом клубники устроила танцы у бассейна.

А накануне Королева рассказала, что ее муж нарисовал портрет тещи своими руками. Результат певицу невероятно удивил, ведь она даже не предполагала, что у супруг аесть такой талант.

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