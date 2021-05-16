«О Боже, что за дама?»: Прилучного удивила повзрослевшая дочь Мороз от Богомолова

Будучи в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым, нынешним мужем Ксении Собчак, Дарья Мороз родила дочь Аню. В этом году девочке исполнится 11 лет. Она учится в немецкой школе, занимается музыкой и теннисом. В своем Instagram актриса поделилась снимком повзрослевшей дочки.

«О Боже, что за дама?» — удивился Павел Прилучный.

«Ну все, отвал башки», — написала Елизавета Боярская.

Другие пользователи Сети отметили, что девочка очень похожа на маму.

«Копия мамы! Взрослеет девочка! Доча подрастает, держись мама», — писали фанаты Мороз.

Напомним, что после развода в 2018 году Мороз и Богомолов остались в хороших отношениях.

Смотрите также: