«О Боже, что за дама?»: Прилучного удивила повзрослевшая дочь Мороз от Богомолова

Будучи в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым, нынешним мужем Ксении Собчак, Дарья Мороз родила дочь Аню. В этом году девочке исполнится 11 лет. Она учится в немецкой школе, занимается музыкой и теннисом. В своем Instagram актриса поделилась снимком повзрослевшей дочки.
«О Боже, что за дама?» — удивился Павел Прилучный.
«Ну все, отвал башки», — написала Елизавета Боярская.
Другие пользователи Сети отметили, что девочка очень похожа на маму.
«Копия мамы! Взрослеет девочка! Доча подрастает, держись мама», — писали фанаты Мороз.
Напомним, что после развода в 2018 году Мороз и Богомолов остались в хороших отношениях.