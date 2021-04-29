«Блонд поднадоел»: Дарья Мороз решила отрастить волосы и сменить цвет

В новом сериале «Медиатор» 37-летняя актриса Дарья Мороз ушла от своего образа блондинки с короткими волосами в противоположную сторону. В психологическом триллере с Андреем Бурковским она предстала длинноволосой брюнеткой. В одном из интервью, в котором она рассказала о своим персонаже, артистку спросили нет ли у нее желания сменить имидж и в реальной жизни, то есть уйти от блонда и отрастить волосы.

«Я сейчас этим и занимаюсь. Блонд, который уже почти четыре года со мной, поднадоел, и это все-таки для профессии слишком конкретная прическа. Хочется как-то меняться», — ответила Мороз журналу Hello!.

Напомним, два года назад Дарья уже задумывалась о том, что хочет длинные волосы, но признавалась: с короткой стрижкой ей комфортнее всего.

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Кстати, рассказывая о «Медиаторе», актриса вспомнила, как ее героиня Вера высасывала из нее силы. Вжившись в роль манипулятора, который постоянно притворяется жертвой, Дарья потом «долго морально болела».

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