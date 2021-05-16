6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

Чехова позировала в платье-комбинации цвета «марсала»

Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

Чехова позировала в платье-комбинации цвета «марсала»
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова – частый гость на самых различных курортах. Только недавно она загорала на побережье Атлантического океана, в Майами, а теперь отправила на Мальдивы. В своем Instagram телеведущая поделилась кадром, на котором позировала в компании сына Соломона. Анфиса выбрала платье-комбинацию цвета «марсала».

«Мой вечно недовольный мальчик. В море слишком много кораллов, на обед не разрешают картошку-фри, в номере не разрешают выпить всю колу из мини-бара, песок засыпается в ласты, мама не хочет с ним драться, никто не разрешает целыми днями сидеть в телефоне…», — написала Чехова.

Напомним, сына актриса родила от актера Гурама Баблишвили, с которым развелась несколько лет назад. С того момента телеведущая скрывает свою личную жизнь от публики.

Смотрите также:

Тэги

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова последние новостиАнфиса Чехова фотоМальдивы