«Как он и мечтал»: Анфиса Чехова отреагировала на рождение ребенка у бывшего мужа

Гурам Баблишвили на днях во второй раз стал отцом.

Актриса Анфиса Чехова в браке с Гурамом Баблишвили родила сына Соломона. А на днях у мальчика появился младший брат. Женившийся после развода с Анфисой Чеховой артист уже успел стать отцом.

Чехова дала понять, что очень рада этому событию. Она отозвалась на появление у мужа второго наследника, сообщив об этом своей аудитории в сторис Instagram. Звезда опубликовала фото бывшего супруга с сыном Соломоном и поздравила мужчину с рождением еще одного сына.

«Поздравляю Гурама Баблишвили и его жену Юлию с рождением сына-богатыря. Теперь у Соломона есть брат, как он и мечтал», — написала Анфиса Чехова.

Напомним, о рождении наследника Гурам Баблишвили сообщил поклонникам 9 мая. Малыш и впрямь — настоящий богатырь. Сын Гурама Баблишвили и его жены Юлии появился на свет 8 мая весом в четыре килограмма четыреста шестьдесят граммов! Рост – пятьдесят три сантиметра.

«Новая жизнь! Юлия Баблишвили, ты — моя героиня и гордость. Люблю вас», — написал тогда счастливый папаша в Instagram.

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