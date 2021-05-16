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«До свадьбы совсем немного»: Макеева с женихом изучают торжественный танец

Актриса получила предложение руки и сердца в начале марта.

«До свадьбы совсем немного»: Макеева с женихом изучают торжественный танец
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

В прошлом году Анастасия Макеева решила достроить свой дачный домик, а встретила свою любовь. В составе строительной бригады к актрисе приехал Роман Мальков. Их роман начал бурно развиваться и уже в начале марта актриса получила предложение руки и сердца. Теперь пара готовится к свадьбе. В своем Instagram Анастасия опубликовала кадры, на которых она с женихом осваивает танцевальные навыки.

«Любите ли вы танцевать? До свадьбы осталось совсем немного и мы приступили к танцам. Ромэо, конечно, смущается и танцы не его конек, как говорит он», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия участвовала в шоу «Точь-в-точь», где заняла второе место. Всего два балла она уступила победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков