«Я уже почти рыдала»: Макеева рассказала, что с ней случилось в центре Москвы

Анастасия Макеева попала в неприятную ситуацию. К счастью для актрисы, все завершилось благополучно, но понервничать она успела. Историей она поделилась в своем Instagram. По ее словам, во время прогулки по Арбату с будущим мужем, они потеряли пьесу предстоящего спектакля «Чудаки» по М. Горькому.

«Ромка забыл мою пьесу на асфальте и пошли мы кофей испить, а после спохватилась я, что пьесы нет и давай охать и ахать, искать и руками махать», — написала Макеева.

По словам артистки, она пережила настоящий шок.

«Я уже почти рыдала (там были пометки режиссерские и нигде их не восстановить и режиссер уже не работает на этом проекте). Ромка побежал гутарить с местными сотрудниками и как приятно, они не отказали и все вместе давай искать. Ромка залез в КАМАЗ с пакетами мусорными и нашел мою пьесу», — заключила актриса.

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