«Пробирались назад около трех часов»: Курбан Омаров объяснил, почему застрял в лесу вместе с дочерью

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал в своем аккаунте историю, которая произошла недавно с ним и его дочерью Теоной. Оказалось, знаменитость буквально застрял на природе и долгое время не мог вернуться домой.

Курбан решил устроить для детей сюрприз — поехать к карьеру пожарить сосиски и покататься на квадроциклах. Малышка Теона очень обрадовалась предложению папы. Но они не знали, что им придется бороться с бушующей стихией, которая повалила деревья и преградила путь домой.

«Дорога от дома до карьера, где мы обычно жарим сосиски, занимает максимум 10 минут. После сильного дождя мы пробирались назад около трех часов», — отметил Омаров.

Бизнесмен показал кадры веселого пикника среди луж и мокрых деревьев. Однако даже долгая дорога и неожиданные преграды не испортили досуг Теоне и ее отцу.

«Думал, сейчас возьму Теону на часик сгонять пожарить сосиски и вернусь. Но дождь и поваленные деревья изменили наши планы. Зато пока мы с Каро прорубали дорогу маленьким топориком, Теона отлично выспалась в хвойном лесу», — резюмировал возлюбленный Ксении Бородиной.

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