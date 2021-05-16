«Треним»: Павел Прилучный устроил тренировку для детей

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» — Павел Прилучный — поделился свежим совместным фото с детьми. Примечательно, что для семейного досуга Прилучные выбрали коврики для фитнеса.

Напомним, во время подготовки к съемкам сериала «В клетке» Павел стал больше уделять внимания своей физической форме. Артист набрал мышечную массу и отметил, что ему нравятся его метаморфозы. А, судя по последним публикациям актера, он решил привить и своим детям любовь к спорту.

«Треним», — подписал Прилучный совместный кадр с детьми.

Тимофей и Мия Прилучные облачились в яркую спортивную форму и выбрали такие же цветные коврики для фитнеса. Малыши выполняли упражнение «планка». Павел не отставал от своих детей. В его лице можно было увидеть сосредоточенность и старание.

Поклонники исполнителя роли Максима Морозова в сериале «Закрытая школа» остались в восторге от картины семейной идиллии. Подписчики Павла похвалили отца за его пример и мотивацию к здоровому образ жизни.

«Лучший тренер — это папа», «С папой не может быть скучно», «Класс! Папа знает, что детям надо!!!», «Вы стараетесь быть хорошим отцом своим детям», «Тренер огонь», «Какие умнички! У Миюшки лучше всех получается, так что, мальчики, не отставайте», — написали фанаты Павла в комментариях под фото.

Смотрите также: