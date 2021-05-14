«Ждите!»: продюсер «Маски» оценила вероятность появления в третьем сезоне шоу Прилучного

Юлия Сумачева несколько лет назад снимала сериал «Преступление», в котором сыграл этот популярный актер.

Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева не исключила вероятность, что в третьем сезоне проекта одним из главных героев станет популярный актер Павел Прилучный, получивший широкую известность после выхода на экраны сериала «Мажор».

Дело в том, что несколько лет назад Сумачева снимала сериал «Преступление», где был задействован Прилучный. Она сдружилась с актером. Причем Павел, как недавно выяснилось, достаточно поющий человек. Он, к примеру, исполнил саундтрек к фильму «Девятаев».

«Ну, сейчас я так вам и раскрою все тайны! Ждите! А вообще смотрю сейчас на звезд в том числе и с точки зрения — а как он будет смотреться, к примеру, в… Снеговике». Юлия Сумачева

Напомним, что второй сезон шоу «Маска» не так давно завершился на канале НТВ. Победителем стал музыкант Джони. Он выступал на проекте в маске Крокодила, сообщает «СтарХит».

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