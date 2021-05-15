«Первый пошел»: старшая красавица-дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин поделился в своем микроблоге радостной новостью. Его старшая дочь, 24-летняя Анфиса, вышла замуж.

Знаменитый артист разместил серию снимков и видео, на которых его красавица-дочь в свадебном платье позирует с женихом Дмитрием. Сначала молодожены посетили ЗАГС, где зарегистрировали свои отношения, а после отправились в храм, чтобы обвенчаться.

«Дело в шляпе любовь моя! Первый пошел!», — подписал снимок актер, на котором слился в поцелуе с женой.

О том, что дочь Охлобыстина собирается замуж, было известно несколько месяцев назад. Избранником звездной наследницы стал ее ровесник Дмитрий. Свадьба, как и планировалось, стала семейной и скромной.

Напомним, Иван Охлобыстин в браке с женой Оксаной счастлив уже четверть чека. За это время у них на свет появилось шестеро детей.

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