«Свадьба очень скромная будет»: Иван Охлобыстин готовится выдать старшую дочь замуж

Летом 2021 года известный актер Иван Охлобыстин собирается выдать замуж свою старшую дочь, 24-летнюю Анфису. Звезда кино признался, что хочет устроить классическую свадьбу с соблюдением традиций, но без звездного шика.

«Свадьба очень скромная семейная будет. Мы обычные люди, считаем, что это важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих», — прокомментировал артист изданию StarHit.

Имя жениха своей дочки он называть не стал, но отметил, что молодые уже разучивают танец на свадьбу, как и Иван со своей женой когда-то. Сопровождать романтический момент будет композиция «Есть только миг», перезаписанная младшей сестрой невесты Варварой, которая увлекается музыкой.

Охлобыстин рассказал, что Анфиса занимается социальной работой, что, в целом, одобряется ее звездным отцом. Он добавил, что старшие дочери уже не живут в семейном гнезде, но и без них в доме актера всегда «цыганский табор» и какие-то вечеринки.

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