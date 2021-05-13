«За всеми следит»: Саша Плющенко рассекретил, как в семье называют Арсения

Саша Плющенко, известный многим как Гном Гномыч, рассекретил, как в семье называют его младшего брата. Арсению только недавно исполнилось полгода, но несмотря на возраст, по словам Саши, он уже показывает характер. В своем Instagram юный спортсмен поделился видеороликом, на котором позировал с братом.

«Арсюша не такой простой, как всем кажется, несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем — «директор», — написал Плющенко.

Напомним, недавно Гном Гномыч с мамой, папой и бабушкой побывал на Мальдивах. А младший брат тем временем остался в Москве. Яна Рудковская решила, что малышу будет вреден долгий перелет и яркое солнце.

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