«На прогулку с Сеней»: Рудковская позировала в монохромном костюме лавандового цвета

Недавно Яна Рудковская с семьей отдыхала на Мальдивах. На курортные острова блондинка решила не брать своего самого младшего сына Арсения, которому недавно исполнилось полгода. Зато теперь наверстывает упущенное, прогуливаясь с малышом во дворе собственного дома. Кадрами с прогулки она поделилась в своем Instagram.

Продюсер позировала в монохромном костюме лавандового оттенка, который состоит из объемного худи и короткой юбки. В тон ему подобрала и спортивную обувь. Оттенок наряда выгодно подчеркнул мальдивский загар блондинки.

«На прогулку с Сеней», — подписала кадры Рудковская.

Напомним, в январе Яне исполнилось 46 лет. Она мама четырех сыновей. Самый младший – Сеня родился в прошлом сентябре от суррогатной матери.

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