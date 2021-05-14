«Смогли бы так жить?»: Алена Рапунцель показала видеокамеры, которые круглосуточно следят за участниками «Дома-2»

Алена Рапунцель стала участницей обновленного «Дома-2», который уже почти месяц идет на телеканале «Ю».

Красотка периодически делится с подписчиками тем, как устроен быт на телестройке. На этот раз Алена Рапунцель решила показать, каким образом устроено слежение за жизнью участников проекта. Здесь везде висят камеры.

«Вот они те самые камеры, которые снимают нас 24/7. А это камера ночной съемки. Она работает, когда выключается свет. А в эфире вы видите черно-белое все. Смогли бы так жить?» — комментирует Алена Рапунцель за кадром.

Показала она и специальное устройство, с помощью которого записывается все, что говорят герои телесройки.

«А вот так нас слушают звукорежиссеры. Микрофон тоже имеется. Без них ходить, все равно, что покинул проект. Ходить с ними нужно всегда», — продолжает Алена Рапунцель.

Рассказала она и еще об одной детали, которая доставляет неудобства участникам «Дома-2». Оказывается, здесь все происходит спонтанно и непредсказуемо для героев проекта.

«Знаете, как обычно бывает? Я вот так лягу на свою кроватку и думаю: «Сейчас я чуть-чуть посплю». Я начинаю засыпать. И тут по «громкой» объявляют: «Выходим на Лобное» или на какой-нибудь конкурс. Нас вообще не предупреждают – ни за полчаса, ни за десять минут. А вот так по факту – встали и пошли», — поделилась Алена Рапунцель.

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