«Как Павлуша мог уйти?»: Муцениеце в сексапильной майке без стеснения оголила грудь

Агата Муцениеце в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. Ранее в прессе активно муссировались слухи о бурном романе актрисы из фильма «Тобол» с режиссером Климом Шипенко. Якобы целующуюся и страстно обнимающуюся парочку видели на уединенной прогулке. Позже Агата призналась, что действительно ходит на свидания, но с Шипенко они просто друзья. И вообще на кадрах совершенно другой человек.

По словам актрисы, о замужестве она не помышляет. И все еще тяжело переживает развод с «мажором» Павлом Прилучным, который не так давно подтвердил слухи о своем романе с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, признавшись ей в чувствах.

В Storeis микроблога Агата Муцениеце поделилась свежим пикантным кадром, позировав в сексапильной майке, при этом актриса «случайно» засветила бюстгальтер. Экс-возлюбленная Павла Прилучного блеснула упругими прелестями и соблазнительной пикантной родинкой на округлом полушарии груди.

«Как Павлуша мог уйти?!», «Ауф! Ошалеть можно», «Можно подумать, случайно маячка так сползла, что всю грудь видно», «Ох, какая! Секси-фрау», «Шикарная», «Пашка, одумайся! И вернись в семью», «После развода только похорошела», «Вот уж правду говорят, без мужа стала краше», «Вау, милашка», — написали фолловеры.

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