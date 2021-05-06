И маникюр под фламинго: Муцениеце ради съемок решилась заплести афрокосички

Агата Муцениеце любит экспериментировать с имиджем. В Stories микроблога актриса из фильма «Тобол» поделилась свежими кадрами, позировав в гримерной. Ради съемок экс-возлюбленная Павла Прилучного согласилась заплести афрокосички и не прогадала. С такой прической Агата заметно помолодела и стала походить на модных тиктокеров. Изюминкой яркого образа латвийской звезды стал розовый маникюр под фламинго. Пока актриса перекусывала в гримерке, ее успели запечатлеть в новом образе.

Ранее Павел Прилучный впервые заговорил о тайном романе со звездной ситкома «Папины дочки». Бывший муж Агаты уточнил, что они с Мирославой Карпович взрослые люди. Актер из сериала «Мажор» уверен, что новая избранница подходит ему во всех смыслах.

Ко всему прочему, девушка успела поладить и с детьми Павла от предыдущих отношений — сыном Тимофеем и дочкой Мией. Прилучный всегда мечтал иметь большую семью. Незадолго до развода он даже уговаривал Муцениеце завести еще одного малыша. Тогда никто не мог и предположить, что супруги разойдутся.

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