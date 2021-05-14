С акцентом на тонкие щиколотки: Лопырева в «рваных» шортиках похвасталась модными мюлями

Виктория Лопырева в Instagram поделилась свежим летним снимком, позировав на дубайском курорте. Всю зиму и весну модель провела в теплых краях. Знаменитость не привыкла экономить на фешенебельных отелях, дорогих ресторанах и люксовой одежде. При этом отвечая на критику Ксении Собчак, манекенщица заверила, что ни в чьих советах она не нуждается и вполне может обеспечивать себя самостоятельно. Большую часть времени Виктория проводит с сыном Марком Лео. А вот муж блондинки дома появляется не так часто — он занят по работе.

После родов Лопырева быстро пришла в форму, сбросив набранные за время беременности килограммы. В этом модели помогли утренние пробежки, тренировки и правильное питание. Ко всему прочему, Виктория не привыкла сидеть на месте, она часто ездит в командировки и путешествует.

На свежем снимке Виктория подчеркнула стройность ног, сделав акцент на тонких изящных щиколотках. Для этого модель примерила ультрамодные мюли, которые успешно вписались в звездный гардероб отечественных модниц. В таких босоножках уже блистали: Стеша Маликова, Кристина Асмус, Ирина Дубцова, Устинья Малинина, Ксения Бородина и многие другие. Изюминкой образа Виктории стали кипенно-белый топ-бра и «рваные» мини-шортики с высокой посадкой. Ко всему прочему, модель похвасталась и тонкой талией.

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