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На отлыхе: Лопырева примерила трендовую юбку-гофре небесно-голубого цвета

К образу модель добавила кардиган и молочного оттенка сумочку чрезе плечо.

На отлыхе: Лопырева примерила трендовую юбку-гофре небесно-голубого цвета
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

С прошлого года Виктория Лопырева живет в Дубае, но о российских дизайнерах не забывает. На этот раз модель выбрала короткую юбку-гофре небесно-голубого оттенка, добавив к ней кардиган. Образ завершила сумкой через плечо в тон наряду. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Неделя обещает быть жаркой и не только в плане погоды», — написала Лопырева.

Напомним, в 2019 году Виктория вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, которому родила сына Марка Лео. Недавно мальчику исполнилось два года. Избранник модели недавно получил высокую должность, он стал чиновником, возглавив Республику Коми, поэтому основную часть времени проживает в России.

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