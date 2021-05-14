«Портрет тещи от зятя»: Королева раскрыла неожиданный талант Тарзана

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный как Тарзан, вместе более 20 лет. Все это время танцор скрывал от любимой свой талант. Дело в том, что он оказался превосходным художником. Артистка узнала об этом, когда увидела портрет, который он написал. Результатом его работы она поделилась в своем Instagram.

«Портрет тещи от зятя! О том, что мой муж круто рисует, я только слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела! И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась! И это действительно очень круто! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы!», — написала Королева.

Напомним, что зимой мама Наташи Королевой – Людмила Порывай отметила свой юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Женщина живет в Майами уже много лет.

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