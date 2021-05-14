Лера Кудрявцева: «Раиса Рязанова согласилась на тест ДНК»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как приготовить классический бургер - видеорецепт
Видео

«Мои дети»: Костенко нарядила дочек от Тарасова в одинаковые юбки разных цветов

Модель родила футболисту двух девочек – Милану и Еву.

«Мои дети»: Костенко нарядила дочек от Тарасова в одинаковые юбки разных цветов
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

В январе 2018 года модель Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Летом того же года в их семье родилась девочка, которую назвали Милана. А спустя полтора года на свет появилась еще одна  малышка. Ее назвали Ева. Звездная мама души не чает в дочках, периодически показывая в Instagram их снимки. На этот раз Анастасия позировала с дочками, которых нарядила в одинаковые шифоновые юбки разных цветов.

«Мои дети. Я любуюсь ими каждый день и мне не верится, что эти малышки – мои», — написала Костенко.

Напомним, в прошлом году Анастасия начала строить карьеру телеведущей. Модель учится в Высшей школе «Останкино». Она вела программу о хоккее на татарском ТВ в тот период, когда Тарасов играл за казанский футбольный клуб.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко последние новостиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко