«Мои дети»: Костенко нарядила дочек от Тарасова в одинаковые юбки разных цветов

В январе 2018 года модель Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Летом того же года в их семье родилась девочка, которую назвали Милана. А спустя полтора года на свет появилась еще одна малышка. Ее назвали Ева. Звездная мама души не чает в дочках, периодически показывая в Instagram их снимки. На этот раз Анастасия позировала с дочками, которых нарядила в одинаковые шифоновые юбки разных цветов.

«Мои дети. Я любуюсь ими каждый день и мне не верится, что эти малышки – мои», — написала Костенко.

Напомним, в прошлом году Анастасия начала строить карьеру телеведущей. Модель учится в Высшей школе «Останкино». Она вела программу о хоккее на татарском ТВ в тот период, когда Тарасов играл за казанский футбольный клуб.

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