«Разные»: Анастасия Костенко показала подросших дочек от Дмитрия Тарасова

Жена футболиста рассказала, что младшей девочке уже исполнился 1 год и 3 месяца.

Вторая вице-мисс конкурса главного конкурса красоты страны по итогам 2014 года Анастасия Костенко оставила карьеру модели ради семьи. Она три года в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, который ушел к ней от Ольги Бузовой. Супруги демонстрируют настоящую идиллию, воспитывая двоих детей.

Накануне младшенькой дочери Еве исполнился 1 год и 3 месяца. Молодая мама разместила редкое совместное фото у себя в микроблоге, на котором заключила в объятия обеих девочек – Еву и Милану.

«Нашей Евочке 1 год и 3 месяца. Не буду сдавать с потрохами её качества и характер, но то, что она у нас потрясающая — это факт. И Милаша. Разные, совершенно причем, но обе самые любимые», — призналась жена Тарасова.

Кто-то заметил в комментариях под фото, что взгляд у девочек очень грустный. На что маме пришлось добавить, что кадр сделан, когда она из жалела: младшая упала и ударилась, а старшая стала плакать с ней за компанию.

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