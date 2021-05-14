«Только к 30 годам я отпустила обиды на «Фабрику»: Дакота – о своем участии в музыкальном шоу

Седьмой по счету проект закончился в 2007 году, но певица долго отходила от него.

Еженедельно в рубрике «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro выходит новое видеоинтервью с участием звезд кино, эстрады телевидения. Все они отвечают на вопросы, которые поклонники часто спрашивают у поисковых систем в Интернете.

Героями проекта уже становились Никас Сафронов, Стас Михайлов, Наталья Подольская. На этот раз рассказать о себе согласилась певица, композитор Рита Дакота.

В судьбе Дакоты определяющую роль сыграл проект Первого канала «Фабрика звезд». Девушка попала в седьмой сезон, когда ей было 17 лет. Но на самом деле, участвовать в шоу она желанием не горела. Ее цель была – продвинуть свои песни, диски с которыми она привезла из родной Белоруссии.

«Я собиралась на «Фабрику звезд», чтобы предложить свои услуги как автора. Я очень долго так выживала – продавала песни другим людям, чтобы записывать свои собственные», — рассказала звезда.

Поэтому то, что она попала на проект как участница, стало для Дакоты полной неожиданностью. Она назвала это шоком и не до конца понимала, хочет ли туда вообще.

«Внутри проекта «Фабрика» же я очень страдала. Я была ребенком, которого оторвали от привычного уклада жизни и поместили в суровую реальность шоу-бизнеса, с которой я была во многом не согласна. И мне кажется, что только к 30 годам я отпустила свои детские обиды на «Фабрику», — призналась звезда.

Дакоте потребовался не один сеанс психотерапии, чтобы разобраться с «фабричными» делами, но сейчас она благодарна проекту и его создателям за уникальный опыт в жизни.

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