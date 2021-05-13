«Для меня — неожиданность»: Никас Сафронов получил звание Народного художника России

Никас Сафронов получил звание Народного художника России. Соответствующий указ 11 мая 2021 года подписал президент страны Владимир Путин. В интервью порталу Teleprogramma.pro художник рассказал, что друзья уже давно называют его народным благодаря той работе, которую он проводит. А это выставки, благотворительность, кураторство школ и училища, которое сам закончил.

«Для меня — неожиданность. Наверное, если бы мне было 20 лет, то я бы сошел с ума. Я не рвался к нему, не просил, оно пришло ко мне само по себе. Мне приятно, конечно. Но на этом этапе не теряешь голову, принимаешь, как данность», — сказал Сафронов.

Такие же звания получили еще четыре художника из разных регионов России.

Кроме того, Никас Сафронов поблагодарил главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

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