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Coming out: Юлия Снигирь предстала с новой стрижкой

Подписчики оценили преображение актрисы.

Coming out: Юлия Снигирь предстала с новой стрижкой
Юлия Снигирь. Фото: instagram.com/yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь не самый заядлый пользователь Instagram. Но особыми моментами с фанатами все же делится. На этот раз таким моментом стала новая стрижка. Артистка отрезала локоны и предстала в образе «под мальчика».

 «Coming out», — подписала кадр Снигирь.

Фанаты оценили ее новый образ, засыпав комплиментами. Среди них были и другие актрисы.

«Офигенно!» — написала Светлана Иванова, а Светлана Ходченкова оставила эмодзи в виде пламени.

Напомним, несколько лет назад Снигирь вступила в отношения с актером Евгением Цыгановым, который ушел к ней, оставив жену и семь детей. В 2016 году Юлия родила ему сына, которого назвали Федор.

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