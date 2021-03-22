Снигирь показала повзрослевшего сына от Цыганова

Юлия Снигирь предпочитает не рассказывать о личной жизни. Известно, что она счастлива в отношениях с Евгением Цыгановым и у них родился общий сын. Мальчика назвали Федор. Несколько лет назад союз актеров оброс слухами — Евгений ушел к молодой актрисе, оставив экс-возлюбленную Ирину Леонову и семерых детей. В одном из недавних интервью Юлия рассказывала, что она к этой истории не имела никакого отношения.

В своем Instagram актриса поделилась снимком повзрослевшего Федора, которому в этом году исполнится уже шесть лет. А у фанатов попросила рекомендаций, касающихся хороших детских спектаклей. Подписчики рассказали о своих предпочтениях, а также отметили, что Федя очень похож на звездного папу.

«Прекрасный парень! Какой милый! На папу похож!» — писали пользователи Сети.

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