Дубцова в мюлях Chanel и шортах актуального цвета похвасталась мальдивским загаром

Ирина Дубцова в этом сезоне решила отдохнуть на Мальдивах в компании мамы Натальи Дубцовой. Родственницы выбрали отель на одном из самых больших островов курорта, с улицей для променада и целым комплексом магазинов и ресторанов.

Певица в личном блоге похвасталась отличным загаром, который успела приобрести за неделю отдыха. При этом звезда облачилась в белый топ бра и желтый костюм из льна, состоящий из шорт и рубахи оверсайз. Этот оттенок Институт цвета Pantone назвал наряду с серым самым модным в 2021 году.

Также артистка не забыла про стильные аксессуары, примерив соломенные мюли и шляпку Chanel. На соседнем шезлонге также можно было заметить черную сумку-шопер того же бренда. Ирина не скрывает, что обожает ходить за покупками.

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