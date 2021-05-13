Babushka style: жена Малинина в платке Chanel поддержала тренд на косынки

Бизнес-леди активно следит за модой и регулярно включает в свой стиль новые тенденции.

Еще во время сезона шапок стилист «Модного приговора» Илона Крил призывала обратить внимание модниц на косынки. Они и актуальны, и удобны одновременно, поскольку в них девушка не останется незамеченной, а ее укладка при этом хорошо сохранится.

Тренд на косынки по-прежнему актуален и в мае, когда погода часто преподносит сюрпризы, а теплую шапку уже не наденешь. Жена музыканта Александра Малинина, Эмма, использовала для создания модного прогулочного образа платок Chanel и показала, что у нее получилось.

Бизнесвумен повязала платок в стиле Babushka style, дополнила образ очками с черно-белой оправой модной формы cat eye, а расцветка этих деталей повторилась в верхней одежде — тонкой черной курткой с белыми «погонами» на плечах.

Напомним, Эмма и Александр Малинины вместе уже 30 лет. Они вырастили двоих детей, близнецов Фрола и Устинью, проживают в Германии и изредка бывают в России.

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