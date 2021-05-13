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Модно и удобно: Анастасия Костенко надела безразмерное мятное худи вместо платья

Жена Дмитрия Тарасова много времени проводит дома, поэтому выгуливает тренды в быту.

Модно и удобно: Анастасия Костенко надела безразмерное мятное худи вместо платья
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко три года замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. За это время девушка подарила ему двоих детей, переехала за ним в Казань, а потом обратно, и сейчас решила учиться на теле- и радиоведущего в школу «Останкино».

Но все свое время девушка посвящает, конечно же детям — двухлетней Милане и годовалой Еве. Поскольку это девочки, мама старается с самого раннего возраста прививать им любовь к моде, красоте и опрятности. Сама модель дома старается выглядеть стильно и быть образцом для малышек.

Анастасия Костенко с дочкой
Анастасия Костенко с дочкой. Фото: instagram.com/kostenko.94/

На этот раз со старшей Анастасия она играла, нарядившись в безразмерное худи мятного цвета. Его девушка использовала как платье, оголив свои стройные длинные ножки. Тренд на кофту с капюшоном сейчас на самом пике, и его вслед за звездами выбирают многие другие модницы. Об этом ранее рассказывала стилист Эвелина Хромченко.

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