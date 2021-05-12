«Вот мы и вместе»: Саша Гобозов впервые после долгой паузы встретился с сыном Робертом

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов надолго пропадал их поля зрения своих поклонников. Больше года Александр жил уединенно в одном из поселков Красноярского края, не общаясь ни с кем, в том числе и со своим сыном Робертом.

Но постепенно жизнь Гобозова стала возвращаться в привычное русло. По словам бывшей жены молодого человека, Алианы Устиненко, сейчас он встал на ноги и неплохо зарабатывает.

А накануне Саша прилетел в Волгоград, чтобы увидеться с сыном Робертом.

«Вот мы и вместе. Какое счастье, какая радость. Желаю всем добра и хорошего настроения», — поделился Саша Гобозов в Instagram.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлелся с Робертом.

Примечательно, что встреча отца и сына произошла в канун дня рождения мальчика: 13 мая Роберту исполнится семь лет. Он уже ходит в первый класс.

Во время прямого эфира с подписчиками Instagram Саша Гобозов рассказал, что утром отвел сына в школу, а затем забрал его и повел в ТРЦ, где купил в подарок на день рождения Роберту велосипед. 13 мая папа вновь планирует увидеться с наследником после занятий в школе и отпраздновать с ним день рождения. На семейном празднике родные Алианы Сашу видеть не хотят.

Между тем сама Устиненко уже подала иск в суд на Гобозова с тем, чтобы он начал платить ей алименты на сына.

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