«Будет грустно от этих «постановок»: Алиана Устиненко из «Дома-2» осудила Ольгу Бузову за хайп на операции

Поющая телеведущая Ольга Бузова подверглась жесткой критике со стороны известных личностей за то, что устроила небывалую шумиху вокруг своей операции. Сначала звезда на сутки исчезла из Instagram, спровоцировав массу домыслов по этому поводу. Затем вышла на связь из больничной палаты, рассказав, что перенесла операцию и тяжело отходила от наркоза, только добавив этим интриги. Ни о причине госпитализации, ни о том, по какому поводу ее оперировали, Ольга Бузова до сих пор не рассказала.

Известный адвокат и общественный деятель Екатерина Гордон раскритиковала поведение теледивы, заявив, что «та заигралась».

Солидарна с мнением Гордон и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко. Девушка, которая лично знакома с Ольгой Бузовой, отметилась в комментариях к посту Кати Гордон, заявив, что хайп на здоровье не уместен.

«Согласна с каждым словом. Жизнь — это не пиар и не хайп. Придет время, когда будет очень грустно после всех этих «постановок», — высказалась Алиана Устиненко.

Она знает, о чем говорит, — несколько лет назад Алиана потеряла маму. Светлана Устиненко, тоже бывшая участница «Дома-2», умерла от рака головного мозга.

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